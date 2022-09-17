Російський солдат розповідає родичу, що навіть важке озброєння не допомагає утримати позиції. Цю розмову перехопила розвідка.

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Командир втік

За словами окупанта, командир покинув свій підрозділ. Солдатам наказав "спостерігати" за ситуацією. Каже, що росіяни просунулись у найбільш далеке від лінії фронту село.

При цьому, там де були ЗСУ, "нічого не продивлювались". Окупант розповів, що вони розвернулись, а там гора й на ній українські військові.

Стою, спостерігаю, комбригу доповідаю, а він каже: "Спостерігайте". Долб**б. І все, в результаті доспостерігалися,

– сказав загарбник.

Сам командир, за словами солдата втік, коли почався наступ ЗСУ.

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Пів роти полягло

Далі росіян розповів, що українські підрозділи завдали потужного удару. Пів роти російських снайперів ліквідували.

"У них там взвод був. Пів взводу полягло вчора, 12 осіб. І все, снайпера відмовляються і додому", – пудсумував загарбник.

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