Також загарбники обурені тим, що українці виготовляють ковбасу та готують страви з назвами про російських солдатів. Про це стало відомо у новій перехопленій розмові окупанта з дружиною.

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Окупант зізнався у страті українки

Спочатку російський солдат розповів, що останнім часом часто бував у госпіталях. За його словами, він намагається перевестися в іншу частину, однак із порушеною психікою його можуть нікуди не взяти.

Крім того, окупант поскаржився дружині на те, що їх постійно обстрілюють. А також він зізнався у страті жінки, яка нібито підривала російську техніку і знімала це на камеру.

Ці укропи ху**ять і вдень, і вночі. Одна нацистка була, жінка, дівчина, вона ставила тавро на трупах наших хлопців. На живих, на поранених. Коротше, техніку підривала, публічно знімала все. Коротше, її єб**ули, публічно зняли страту тварини такої,

– розповів російський загарбник.

Нова перехоплена розмова окупанта: дивіться відео

Окупант розповів про масову відмову росіян воювати

За майже 6 місяців широкомасштабної війни проти України, окупанти вже й самі сподіваються, що бойові дії якнайшвидше припиняться. Чимало росіян просто відмовляється воювати.

У новій перехопленій телефонній розмові окупант сподівається на якнайшвидше повернення додому й повідомляє, що вони не пішли у запланований наступ через велику кількість "отказников".

"От зараз я просто взагалі жорстко сподіваюся, що, бл*ть, нас реально виведуть, і ми звалимо вже звідси нарешті, тому що це пи*дець. Їду з позиції, дивлюсь – мінус танк, і екіпаж, коротше, просто тікає. Я думав, типу, все, прилетіло. Це пи*дець був. А, виявляється, ні, – у нас просто танк несправний, коротше, і він загорівся", – розповів загарбник.

Росіянин переконаний, що його підрозділ точно виведуть, адже вони повністю деморалізовані – безліч з них відмовились воювати, й особового складу зараз недостатньо для того, аби виконувати окупаційні бойові завдання.

"Тому, що ми вже все, у нас люди здаються. У нас вже стільки людей відмовились. У нас найближчим часом мав бути наступ, а людей не вистачає, тому що всі пішли у відмову. Ну, тут реально дупа", – бідкається окупант.

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