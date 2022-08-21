Про це, зокрема, свідчить нове перехоплення Головного управління розвідки Міноборони України. У телефонній розмові окупант сподівається на якнайшвидше повернення додому й повідомляє, що вони не пішли у запланований наступ через велику кількість "отказников".

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росіяни масово відмовляються воювати

Окупант розповідає співрозмовниці "хороші новини": його пообіцяли невдовзі вивести з України назад у росію. Він сподівається, що додому зможе повернутися уже цього місяця.

От зараз я просто взагалі жорстко сподіваюся, що, бл*ть, нас реально виведуть, і ми звалимо вже звідси нарешті, тому що це пи*дець. Їду з позиції, дивлюсь – мінус танк, і екіпаж, коротше, просто тікає. Я думав, типу, все, прилетіло. Це пи*дець був. А, виявляється, ні, – у нас просто танк несправний, коротше, і він загорівся,

– ділиться загарбник.

росіянин переконаний, що його підрозділ точно виведуть, адже вони повністю деморалізовані – безліч з них відмовились воювати, й особового складу зараз недостатньо для того, аби виконувати окупаційні бойові завдання.

Тому, що ми вже все, у нас люди здаються. У нас вже стільки людей відмовились. У нас найближчим часом мав бути наступ, а людей не вистачає, тому що всі пішли у відмову. Ну, тут реально дупа,

– бідкається окупант.

Прозрів горе-вояка й від того, як в Україні "зустрічають" російську армію. Він розповів історію, як мама одного з окупантів намагалась йому додзвонитися, коли почула: "Абонент недоступний, російський фашист, йди на*уй". Крім того, росіянин бідкається на брак сну, адже з самісінького ранку по них працює українська артилерія та інша зброя.

Окупант розповідає про стан справ свого підрозділу в Україні: дивіться відео

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