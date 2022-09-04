З розмови незрозуміло, з ким говорить росіянин – з жінкою чи сестрою. Відомо лише, що окупант перебуває у Донецькій області.

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Окупант скаржиться на шалені втрати

Розмова починається зі скиглення окупанта, що місце, де перебував його підрозділ обстріляли ЗСУ.

Роз'ї**ли на**й, мінометка, бл**ь, звідки я дзвоню. Там немає нічого. Там велика-превелика канава, більше нічого немає,

– каже загарбник.

Після цього він почав пояснювати, чому не надто часто дзвонить.

"Якщо я сказав, що спробую, то це не означає, що я дав слово, що зателефоную і треба чекати саме у цей день", – додав росіянин.

Під час розмови жінка зрозуміла, що окупант п'яний. Він підтвердив це та заявив, що більше нічого робити, окрім як пиячити. У відповідь співрозмовниця лише посміялася.

"Ми вижили. Ми – піхота. Ми – сила. Ти знаєш, скільки з 300 людей залишилось живими? 72! З 300! Решта або "трьохсоті", або "двохсоті", бл**ть. Ми – піхота. Ми – найбільша ср**а", – підсумував загарбник.

Зверніть увагу! Станом на ранок 4 вересня ЗСУ вже ліквідували орієнтовно 49,5 тисячі російських окупантів.

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