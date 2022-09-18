Новые данные в ОК "Юг" обновили в ночь на 18 сентября. Враг пытался совершить штурмовые действия. Однако россияне не имели никакого успеха. Оккупанты потеряли две боевые машины десанта, а также треть живой силы. Захватчики отступили.

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Оккупанты продолжали наносить удары по позициям и территориальным общинам вдоль линии фронта. Украинская авиация нанесла 3 удара по врагу. Удалось уничтожить 2 беспилотных летательных разведчика оперативно-тактического уровня. Всего ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 320 огневых задач.

Обеспечен огневой контроль транспортных путей, логистических центров, маневров и передислокации, пунктов базирования и управления вражеских подразделений,

– говорится в сообщении.

Украинским героям удалось разрушить планы оккупнатов, которые пытались починить Антоновский мост. Удалось уничтожить 62 захватчика и 5 единиц бронированной техники.

Украинцев просят не пренебрегать воздушной тревогой

Украинцев призывают не пренебрегать воздушной тревогой. Когда сообщают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты. Шторм в Черном море заставил россиян минимизировать корабельную группировку врага до 6 единиц. Один корабль "несет" 8 "Калибров".

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