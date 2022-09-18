Нові дані в ОК "Південь" оновили у ніч на 18 вересня. Ворог за підтримки танків намагався провести штурмові дії. Однак росіяни не мали жодного успіху. Окупанти втратили дві бойові машини десанту, а також – третину живої сили. Загарбники відступили.

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Окупанти продовжували завдавати удари по позиціях та територіальних громадах вздовж лінії фронту. Українська авіація завдала 3 удари по ворогу. Вдалося знищити 2 безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівня. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 320 вогневих завдань.

Забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів,

– мовиться у повідомленні.

Українським героям вдалося зруйнувати плани окупантів, які намагалися полагодити Антонівський міст. Вдалося знищити 62 окупантів та 5 одиниць броньованої техніки.

Українців просять не нехтувати повітряною тривогою

Українців закликають не нехтувати повітряною тривогою. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Шторм у Чорному морі змусив росіян мінімізувати корабельне угруповання ворога до 6 одиниць. Один корабель "несе" 8 "Калібрів".

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