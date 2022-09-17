ГУР про "бавовну" на окупованих територіях

Мовиться про склад №2 ТОВ "Алкоресурс" на території Херсонського комбінату. Про "бавовну" повідомили в Головному управлінні розвідки при Міноборони України.

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Так, внаслідок ефективних дій українських Сил Оборони, на складі, де розміщувався особовий склад та техніка російських окупантів, зафіксовано 4 потужних вибухи.

Наразі відомо про загибель близько 180 штук – їх трьома рефрижераторами вивозили за межі міста. А ще декілька десятків доставлено до медичних закладів Херсону в критичному стані.

Також в селі Садок Херсонської області вогнем української артилерії знищено 4 РСЗВ "Град" окупантів.

Внаслідок удару по Херсону ліквідовано 180 окупантів

Удар по будівлі ТОВ "Алкосервіс" завдали ще 10 вересня. ЗСУ вдарили туди, де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога у Херсоні. У результаті ліквідували близько 180 окупантів. Загарбники намагались приховати шалені втрати. Підрозділи росгвардії та фсб 5 днів розбирали завали та діставали тіла загиблих.

Результати на Запоріжжі

Крім того, у ГУР повідомили про наслідки ударів українських Сил Оборони за місцями розташування окупантів в Запорізькій області:

В районі населених пунктів Кам'янка, Гуляйполе, Пологи та Кінські Роздори – до 80 поранених, а також знищено до 5 одиниць військової техніки;

В районі Василівки – до 15 загиблих так званих "кадирівців", які прибули з метою проведення "фільтрації".

Які втрати на Донбасі

У відомстві згадали й про ситуацію на Донбасі. Так, в окупованому Перевальську Луганської області після влучання 6 ракет відзначено великі втрати в підрозділах окупантів, тіла яких вивозили кількома вантажними "Уралами" в морг лікарні Алчевська.

В Докучаєвську, що на Донеччині, повністю ліквідовано склад продовольства окупантів, який був створений на території ремонтно-механічного центру.

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