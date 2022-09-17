Удар завдали ще 10 вересня по будівлі ТОВ "Алкосервіс". Про це повідомили у щоденному зведенні Генштабу ЗСУ.

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Розбирали завали 5 днів

Загарбники намагались приховати шалені втрати. Підрозділи росгвардії та фсб 5 днів розбирали завали та діставали тіла загиблих.

Підтверджено знищення понад 180 окупантів у Херсоні,

– зазначили у Генштабі.

Зверніть увагу! За добу авіація Сил оборони вдарила по десяти районах зосередження живої сили і техніки противника та трьох позиціях зенітних ракетних комплексів. Втрати росіян ще уточнюють. Підрозділи протиповітряної оборони збили один безпілотник окупантів. Ракетні війська і артилерія накрили вогнем пункт управління противника та склад боєприпасів.

Окупанти готують шляхи відступу

Українські оборонці вивели з ладу всі переправи через Дніпро на Херсонському напрямку. Окупанти готують собі шляхи відступу. Наприклад, в районі Каховської ГЕС вони затопили 9 вагонів, аби побудувати переправу.

На окупованих територіях загарбники змушують місцевих підприємців вести розрахунки в рублях. Щотижня проводять перевірки та погрожують "націоналізувати", тобто відібрати бізнес у разі відмови від співпраці з окупантами.

Останні новини з Херсонського напрямку

ЗСУ вже звільнили чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, люди повертаються додому.

Контрнаступ триває. Росіяни створюють укріплення не тільки на правому березі Херсонщини, а вже розпочали й на лівому.

17 вересня була інформація про вибухи в Херсонській області. Ймовірно, "прилетіло" за Антонівку – у стороні Каховки.

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