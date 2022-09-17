Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 вересня. Зазначають, що окупанти у відчаї, адже для того, що звести нову переправу, затопили 9 вагонів.
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У зв'язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови переправи, вони затопили 9 вагонів,
– повідомили у Генштабі.
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- Також зазначають що українські військові завдали удару по будівлі, де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога у Херсоні. У результаті ліквідували близько 180 окупантів.
- Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що на Півдні триває абсолютно прогнозована спецоперація зі звільнення території Херсонської області.
- Українські бійці вже деокупували чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, люди повертаються додому.
- Водночас в оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація на цьому напрямку залишається досить напруженою. Але, хоч сили ворога ще потужні, вони вже розхитані та розосереджені.
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