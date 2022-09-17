Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 17 вересня. Зазначають, що окупанти у відчаї, адже для того, що звести нову переправу, затопили 9 вагонів.

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У зв'язку з успішними діями Сил оборони щодо виведення з ладу всіх переправ через Дніпро на Херсонському напрямку, окупанти готують собі шляхи відступу. Так, в районі Каховської ГЕС, для побудови переправи, вони затопили 9 вагонів,

– повідомили у Генштабі.

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Також зазначають що українські військові завдали удару по будівлі, де розміщувався особовий склад та військова техніка ворога у Херсоні. У результаті ліквідували близько 180 окупантів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що на Півдні триває абсолютно прогнозована спецоперація зі звільнення території Херсонської області.

Українські бійці вже деокупували чотири громади на Херсонщині. Попри обстріли, люди повертаються додому.

Водночас в оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ситуація на цьому напрямку залишається досить напруженою. Але, хоч сили ворога ще потужні, вони вже розхитані та розосереджені.

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