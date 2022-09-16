Російські підрозділи, які досі перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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Окупанти тікають з Херсонщини

Командування десантно-штурмового підрозділу повітряно-десантних військ зс росії, який розташований неподалік Каховки, не може вирішити проблему забезпечення особового складу на передових позиціях питною водою та боєприпасами.

Місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Наразі поповнення запасів води і боєкомплекту здійснюється винятково вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах.

Низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

Крім того, поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних загарбників по 10-20 осіб. Ці військовослужбовці відмовились брати участь у бойових діях.

У підсумку командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба". Наразі вони вимушені жебракувати у місцевих жителів та шукають можливості повернутися додому.

Загарбники масово тікають та відмовляються воювати

Нині в окупантів спостерігається нагнітання панічних настроїв та небажання брати участь у війні.

Ситуація посилюється завдяки невчасним та неповним виплатам обіцяного грошового утримання. Багато військових, єдиною мотивацією яких було саме матеріальне забезпечення, шукають можливості або повернутися на територію росії, або здатися в полон.

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