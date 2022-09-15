Також можна попіклуватися про свої близьких, які перебувають у тимчасово окупованій Херсонщині. Про це повідомив очільник регіону Ярослав Янушевич.

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Як виїхати з тимчасово окупованої Херсонщини

Необхідно звернутися на "гарячу лінію" Херсонської ОВА 080 033 09 51 та повідомити свої дані – прізвище, ім’я, по батькові та номер мобільного телефону – для внесення у списки на евакуацію.

Якщо можливості зателефонувати немає або ви знаходитеся за кордоном, а евакуації потребує хтось із ваших близьких, – пишіть у месенджери Viber, Telegram, WhatsApp чи Signal за номером +380930119596.

Яка нині ситуація на Херсонщині: останні новини

Українські військові продовжують успішний контрнаступ на Півдні. Уже відомо, що майже вся Херсонщина наразі перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Ба більше, ворог продовжує панікувати.

Нещодавно у Херсоні знову пролунали вибухи. Це були удари наших військ по позиціях росіян на острові Карантинний, де вони розмістили свої засоби ППО.

Колаборанти тим часом тікають з тимчасово захоплених територій на Півдні України. Вони вивозять родини, все награбоване й більше не повертаються.

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