На цьому під час телемарафону наголосила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зауважила, що контрнаступ триває, а наші військові продовжують просуватися вперед.

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Ворог на Півдні деморалізований

Передовсім вона наголосила, що особливість операції, яку проводять ЗСУ на Півдні, пов'язана з ландшафтом території. Зокрема, на Херсонщині безліч річкових переходів, каналів, а сама місцевість дуже відкрита, адже мовиться про степ.

Тому тут немає такої інформаційної відкритості. Адже це дуже небезпечно через участь наших підрозділів, наявність мирного населення, яке може потерпати від обстрілів, які ворог поновлює після звільнення території,

– наголосила вона.

Крім того, слід розуміти, що після себе окупанти залишили неприємні "сюрпризи". Території, які вони покинули, заміновані.

Вона підкреслила, що ми наразі не можемо озвучувати усі успіхи українських військових. Водночас Гуменюк зауважила, що вони просуваються, відтісняють окупантів, що деморалізує противника.

За словами речниці ОК "Південь" загарбники обмінюються між собою інформацією. Тож їхній бойовий дух сильно впав у зв'язку з успішним контрнаступом ЗСУ на Харківщині. Що ж стосується Херсонщини, то наші військові практично повністю тримають її під вогневим контролем.