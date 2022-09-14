Про ключові події 203-го дня російсько-української війни – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Росіяни тікають з Мелітополя, а уряд схвалив проєкт Держбюджету: основне за 202 день війни

05:14 Стало відомо, що у боях на Донеччині загинула перша контрактниця ЗСУ "Сімба". Ольга Симонова ще у 2014 році відмовилася від громадянства росії. І відтоді воювала за Україну, захищаючи її від ворога.

У той самий час Центр стратегічних комунікацій поділився відомостями щодо "ленд-лізу з росії". У відомстві розповіли, скільки техніки ворога вдалося здобути нашим військовим під час контрнаступу. Мовиться про:

  • Безпілотники – 5;
  • Вантажівки, транспорті засоби та джипи – 41;
  • Бойові броньовані машини – 15;
  • Самохідна артилерія – 11;
  • БТР – 8;
  • Командні пункти та пункти зв'язку – 6;
  • Інженерні транспортні засоби та обладнання – 7;
  • РСЗВ – 5;
  • Зенітно-ракетні системи – 1;
  • Буксирована артилерія – 5;
  • Зенітні гармати – 4;
  • Самохідні протитанкові ракетні комплекси – 2.

03:33 Радник Офісу Президента Олексій Арестович назвав єдине місце на фронті, де ворог пробує бодай якось наступати. Мовиться про район Бахмута. Там російські військові зосередили великі ресурси та пробують тиснути. А все тому, що їм потрібний бодай якийсь оперативний успіх.

03:19 Також в ОК "Південь" розповіли про втрати, яких зазнали окупанти в регіоні упродовж минулої доби. Нашим військовим вдалося знищити:

  • 125 окупантів;
  • 5 танків;
  • 9 інших броньованих машин;
  • 3 гаубиці "Мста-Б";
  • 2 самохідні артустановки "Гвоздика";
  • 2 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцирь-С1";
  • командно-штабну машину;
  • станцію радіоелектронної боротьби;
  • бомбардувальник Су-24М;
  • гелікоптер Мі-8;
  • 4 склади з боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.

02:42 У Пентагоні оцінили швидкість українського контрнаступу. Речник Пет Райдер зазначив, що у США не здивовані здобутками українського війська. Натомість він підкреслив, що враженими все ж є саме росіяни. Про це свідчать повідомлення, які надходять від громадян країни-агресорки.

01:28 Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в регіоні. Вона зазначила, що колаборанти втікають швидше, ніж окупанти. І в цьому немає нічого дивного, адже на перших очікує кримінальне переслідування за співпрацю з загарбниками.