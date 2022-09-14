Про ключові події 203-го дня російсько-української війни – читайте в матеріалі 24 каналу.

Читайте також Росіяни тікають з Мелітополя, а уряд схвалив проєкт Держбюджету: основне за 202 день війни

05:14 Стало відомо, що у боях на Донеччині загинула перша контрактниця ЗСУ "Сімба". Ольга Симонова ще у 2014 році відмовилася від громадянства росії. І відтоді воювала за Україну, захищаючи її від ворога.

У той самий час Центр стратегічних комунікацій поділився відомостями щодо "ленд-лізу з росії". У відомстві розповіли, скільки техніки ворога вдалося здобути нашим військовим під час контрнаступу. Мовиться про:

Безпілотники – 5;

Вантажівки, транспорті засоби та джипи – 41;

Бойові броньовані машини – 15;

Самохідна артилерія – 11;

БТР – 8;

Командні пункти та пункти зв'язку – 6;

Інженерні транспортні засоби та обладнання – 7;

РСЗВ – 5;

Зенітно-ракетні системи – 1;

Буксирована артилерія – 5;

Зенітні гармати – 4;

Самохідні протитанкові ракетні комплекси – 2.

03:33 Радник Офісу Президента Олексій Арестович назвав єдине місце на фронті, де ворог пробує бодай якось наступати. Мовиться про район Бахмута. Там російські військові зосередили великі ресурси та пробують тиснути. А все тому, що їм потрібний бодай якийсь оперативний успіх.

03:19 Також в ОК "Південь" розповіли про втрати, яких зазнали окупанти в регіоні упродовж минулої доби. Нашим військовим вдалося знищити:

125 окупантів;

5 танків;

9 інших броньованих машин;

3 гаубиці "Мста-Б";

2 самохідні артустановки "Гвоздика";

2 зенітних гарматно-ракетних комплекси "Панцирь-С1";

командно-штабну машину;

станцію радіоелектронної боротьби;

бомбардувальник Су-24М;

гелікоптер Мі-8;

4 склади з боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району.

02:42 У Пентагоні оцінили швидкість українського контрнаступу. Речник Пет Райдер зазначив, що у США не здивовані здобутками українського війська. Натомість він підкреслив, що враженими все ж є саме росіяни. Про це свідчать повідомлення, які надходять від громадян країни-агресорки.

01:28 Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію в регіоні. Вона зазначила, що колаборанти втікають швидше, ніж окупанти. І в цьому немає нічого дивного, адже на перших очікує кримінальне переслідування за співпрацю з загарбниками.