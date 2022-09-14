О ключевых событиях 203 дня российско-украинской войны – читайте в материале 24 канала.

Читайте также Россияне убегают из Мелитополя, а правительство одобрило проект Госбюджета: основное за 202 день войны

05:14 Стало известно, что в боях в Донецкой области погибла первая контрактница ВСУ "Симба". Ольга Симонова еще в 2014 году отказалась от гражданства россии. И с того времени сражалась за Украину, защищая ее от врага.

В то же время Центр стратегических коммуникаций поделился сведениями о "ленд-лизе из россии". В ведомстве рассказали, сколько техники врага удалось заполучить нашим военным во время контрнаступления. Речь идет о:

  • Беспилотники – 5;
  • Грузовики, транспортные средства и внедорожники – 41;
  • Боевые бронированные машины – 15;
  • Самоходная артиллерия – 11;
  • БТР – 8;
  • Командные пункты и пункты связи – 6;
  • Инженерные транспортные средства и оборудование – 7;
  • РСЗО – 5;
  • Зенитно-ракетные системы – 1;
  • Буксированная артиллерия – 5;
  • Зенитные пушки – 4;
  • Самоходные противотанковые ракетные комплексы – 2.

03:33 Советник Офиса Президента Алексей Арестович назвал единственное место на фронте, где враг пытается хоть как-то наступать. Речь идет о районе Бахмута. Там российские военные сосредоточили большие ресурсы и пытаются давить. А все потому, что им нужен хоть какой-то оперативный успех.

03:19 Также в ОК "Юг" рассказали о потерях, понесенных оккупантами в регионе за прошедшие сутки. Нашим военным удалось уничтожить:

  • 125 оккупантов;
  • 5 танков;
  • 9 других бронированных машин;
  • 3 гаубицы "Мста-Б";
  • 2 самоходных артустановки "Гвоздика";
  • 2 зенитных пушечно-ракетных комплекса "Панцирь-С1";
  • командно-штабную машину;
  • станцию радиоэлектронной борьбы;
  • бомбардировщик Су-24М;
  • вертолет Ми-8;
  • 4 склада с боеприпасами в разных населенных пунктах Херсонского района.

02:42 В Пентагоне оценили скорость украинского контрнаступления. Спикер Пэт Райдер отметил, что в США не удивлены достижениями украинской армии. В то же время он подчеркнул, что поражены все же именно россияне. Об этом свидетельствуют поступающие от граждан страны-агрессора сообщения.

01:28 Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в регионе. Она отметила, что коллаборанты бегут быстрее, чем оккупанты. И в этом нет ничего удивительного, ведь первых ожидает уголовное преследование за сотрудничество с захватчиками.