Про перемоги та досягнення на дипломатичному і військовому фронті, а також загальну ситуацію в країні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Читайте також ЗСУ зачистили кордон з росією на Харківщині, звільнення Святогірська: головне за 201 день війни

05:56 Цивільне населення також хоче якомога швидше звільнити свої населені пункти від окупантів. Так, у Козачій Лопані місцеві мешканці самі вивісили прапор України і підпалили російський блокпост, поки ворог ще був у селищі. Руху опору сприяла староста селища Людмила Вакуленко, яка не погодилася працювати на загарбників.

05:29 Речник владіміра путіна дмітрій пєсков цинічно заявив, що росія не збирається виводити свої війська з території Запорізької АЕС. Раніше до цього закликала МАГАТЕ.

04:00 Уночі в більшості південних, центральних та східних областей оголошували повітряну тривогу. Під час неї вибухи пролунали у Миколаївській та Харківській областях. Мешканці другого регіону повідомили про "прильоти" у Лозівському районі.

03:32 У МВС розповіли, що за добу українські військові звільнили з окупації 8 населених пунктів на Харківщині. Мовиться про:

Богородичне;

Стрілечу;

Вербівку;

Тернову;

Варварівку;

Ізбицьке;

Старицю.

Наразі на деокупованих територіях триває зачистка – виявляють переодягнутих окупантів. Крім того, там зафіксували вже понад 40 воєнних злочинів.

02:17 Упродовж минулої доби наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 300 вогневих завдань на Півдні України. Вони влучили по 3 районах зосередження озброєння та техніки ворога, 2 пунктах управління, а також станції радіоелектронної боротьби. Унаслідок цього російська армія втратила:

59 бійців;

танк;

5 гаубиць;

командно-штабну машину;

машину управління;

12 одиниць іншої автобронетехніки.

01:19 Журналісти запитали президента США Джо Байдена, як він оцінює подальший успіх контрнаступу ЗСУ. Відповідь політика була чіткою й лаконічною – він підійняв великий палець руки вгору.

Як відреагував Байден на питання про контрнаступ ЗСУ: відео