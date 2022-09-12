Про головні події ще одного дня війни читайте у матеріалі 24 каналу. Ми зібрали основні новини з усіх фронтів.

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05:31 Греція відмовилася відправляти Україні установки С-300. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс зауважив, що відповідне рішення може негативно вплинути на обороноздатність країни. Натомість він зауважив, що наша держава може отримати гусеничні БМП-1 радянського виробництва. Але і то лише за умови, що їй Німеччина надасть Marder1A3.

04:35 У низці областей України пролунала повітряна тривога. Вже після 05:00 пішли відбої. Вам же нагадуємо про важливість перебування в укритті, коли пролунають сирени. Це може врятувати вам життя.

03:43 А ось іще гарні новини з Херсона. Як повідомляють місцеві мешканці, у місті пролунала серія гучних вибухів. Тож можемо сказати, що "Бавовнятко" з самого ранку розважається, завдаючи клопоту окупантам.

03:39 Вкрай несподівано, але під Херсоном – "чеченська війна". Як розповідає колишній депутат російської думи Ілля Пономарьов, там зараз один одному протистоять кадирівці та загони міноборони росії. З цієї нагоди він жартома побажав успіхів кожній зі сторін.

03:04 В ОК "Південь" повідомили актуальні успіхи наших військових у регіоні. Розповідаємо, чого вдалося позбавити ворога за минулу добу. Мовиться про:

40 окупантів,

4 танки й ще 4 одиниці броньованої техніки,

3 самохідні гаубиці "Мста-С",

склад боєприпасів в Каховці.

Крім того, у ворога стало ще на одну станцію радіоелектронної боротьби менше.

01:15 Ніч далі була неспокійною. У Запоріжжі пролунали вибухи. Зауважимо, що повітряних тривог у цей момент не було. Місцеві розповіли, що над одним з районів здійнялася хмара диму. Водночас секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв зауважив, що у місті все спокійно.

01:12 Наші військові вже зайшли до Вовчанська, що на Харківщині. В мережу вже виклали фото, на якому можна побачити, що у місті майорить український прапор.

00:08 Ворог продовжує обстрілювати Харків. Щойно розпочалася доба, у місті пролунали вибухи. Відомо, що російські загарбники влучили у житловий будинок. У телеграм-каналах повідомляють, що окупанти обстріляли місто з ЗРК С-300 з Бєлгородської області росії.