Герої ЗСУ продовжують звільняти українську землю. Самойленко розповів деталі про ситуацію на фронті.

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Вчора був деокупований населений пункт Киселівка, який знаходиться в безпосередній близькості до самого обласного центру. Єдиний населений пункт, який розділяє на сьогодні українську армію місто Херсон, це славнозвісна Чорнобаївка,

– заявив він.

За словами голови Херсонської облради, 13 вересня прогриміли вибухи на Карантинному острові на території Херсона. Герої ЗСУ ювелірно влучили у місце, де проживали окупанти.

Що казали в Інституті вивчення війни

Інститут вивчення війни повідомив ще 13 вересня, що росіян могли втекти з Киселівки. Сергій Хлань заявив, що за Киселівкою – пост і одразу славнозвісна Чорнобаївка.

Втрати ворога

Станом на 14 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати 53 650 окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

Танків – 2 180 (+5 за минулу добу) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 665 (+3) одиниць;

артилерійських систем – 1 290 (+11) одиниць;

РСЗВ – 311 одиниць;

засобів ППО – 167 (+2) одиниць;

літаків – 246 (+2) одиниці;

гелікоптерів – 215 одиниць (+2).

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