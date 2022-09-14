Напередодні Маляр – заступниця міністра оборони – анонсувала, що уточнить дані по звільнених на Харківщині територіях. Нові дані вона оновила станом на 14 вересня.

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За словами Маляр, цифри постійно оновлюються, адже події відбуваються динамічно.

Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 квадратних кілометрів, близько 388 населених пунктів близько 150 тисяч людей,

– заявила Маляр.

Деталі про ситуацію на фронті

Заступниця міністра оборони повідомила, що лінія фронту становить 2500 кілометрів. Активні бойові дії тривають на 1300 кілометрах.

Маляр наголосила: герої ЗСУ ведуть оборонну операцію. Однак у її межах вдається реалізовувати наступальні дії. Україна давно чекала цього успіху, однак "ще воювати і воювати".

Заступниця міністра оборони порадила українцям запастися терпінням. Потрібно звільнити ще дуже багато людей та територій.

Зеленський відвідав звільнений Ізюм

Володимир Зеленський 14 вересня відвідав звільнений Ізюм. Там український лідер взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над міською радою. Пам'ять загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання.

Окрім того, президент вручив державні нагороди українським воїнам. Зеленський подякував героям за службу та за захист найголовнішого, що є, – України, суверенітету й територіальної цілісності.

"Ви – героїчні люди. Бережіть себе і народ України. Діти й онуки ніколи не забудуть ваш подвиг. Ніколи нічого не пробачайте терористам", – заявив Зеленський.

Тим часом в росіян почалася істерика через візит українського лідера в Ізюм.

Президент розповів, що на звільнених територіях, зокрема, у Балаклії, у Граковому вже почалася видача пенсій одразу за 5 місяців. Виплати отримають всі люди. Разом з ЗСУ та українськими прапорами на деокуповану територію заходить і звичайне нормальне життя.

Україна поверне усі свої території. Люди почуватимуться у безпеці.

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