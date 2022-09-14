Накануне Маляр анонсировала, что уточнит данные по освобожденным на Харьковщине территориям. Новые данные она обновила по состоянию на 14 сентября.

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По словам Маляр, цифры постоянно обновляются, ведь события происходят динамично.

Итак, с 6 сентября на Харьковщине освободили: около 8 500 квадратных километров, около 388 населенных пунктов около 150 тысяч человек,

– заявила Маляр.

Детали о ситуации на фронте

Замминистра обороны сообщила, что линия фронта составляет 2 500 километров. Активные боевые действия продолжаются на 1 300 километрах.

Маляр подчеркнула: ВСУ ведут оборонительную операцию. Однако в ее пределах удается реализовывать наступательные действия. Украина давно ждала этого успеха, однако "еще воевать и воевать".

Заместитель министра обороны посоветовала украинцам запастись терпением. Нужно освободить еще очень много людей и территорий.

Зеленский посетил освобождённый Изюм

Владимир Зеленский 14 сентября посетил освобожденный Изюм.