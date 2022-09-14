Їхня істерика вже несеться соцмережами. Вони шоковані, що лідер України перебував усього за 20 кілометрів від лінії розмежування, передає 24 канал.

Важливо Там наші люди, і ми прийдемо, – Зеленський з деокупованого Ізюма звернувся до жителів Криму

Зокрема росіяни дивуються, чому їхня армія не вдарила по Ізюму, коли там був Володимир Зеленський. Вони обурилися, адже їхня зброя з легкістю дострілює до звільненого міста.

Зауважимо, що під час промови президента в Ізюмі таки пролунав вибух, але ніхто особливо на це і не звернув увагу, бо українців не залякати.

Зеленський в Ізюмі: дивіться відео

Візит Зеленського до Ізюма: що відомо

14 вересня президент Володимир Зеленський прибув у деокупований Ізюм на Харківщині, де взяв участь в урочистому піднятті державного прапора над міською радою. До міста також прибула заступниця міністра оборони Ганна Маляр та інші представники ЗСУ.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці військові підняли український стяг над міською радою. Згодом про візит у звільнене місто повідомив і Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що державний стяг невдовзі майорітиме у кожному українському місті.

Довідка. Ізюм – третє за величиною місто області. З 2 квітня місто було повністю окуповане. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу. Щонайменше 1000 цивільних загинули в Ізюмі від початку військового вторгнення росіян.11 вересня загарбники покинули місто, їх витіснили українські захисники.