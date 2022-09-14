Зеленський заявив, що на півострові живуть наші люди. Він впевнений, що ми обов’язково звільнимо Крим, інформує 24 канал.

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Як Зеленський звернувся до жителів Криму

Український президент зазначив, що жителі тимчасово окупованого Криму всі ці роки перебувають під тиском російської пропаганди, але коли Україна повернеться на півострів, кримчани побачать неправдивість російського телебачення та пропаганди.

Тому що ми знаємо, що правда на нашому боці,

– наголосив глава держави.

Він додав, що жителі всіх тимчасово окупованих територій України, зокрема й Криму, мають знати, що Україна туди обов’язково повернеться, а разом з нею повернеться повноцінне життя.

"Ми маємо надсилати сигнали нашим людям, які поки що, на жаль, перебувають в окупації. І мій сигнал людям у Криму: ми знаємо, що це наші люди, і це жахлива трагедія, що вони в окупації понад вісім років. Ми туди повернемося. Я не знаю, коли саме. Але в нас є плани, і ми повернемося туди, тому що це – наша земля і наші люди", – підкреслив Зеленський.

Коли Україна зможе повернути Крим

ЗСУ здатні відкинути росіян на позиції станом на 23 лютого, а потім – й повернути Крим. Проте для цього необхідно виконати певні умови. Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

Ходжес заявив, що удари по Криму були надзвичайно важливими, адже вони показали, що окупанти не можуть захистити свою так звану "святу землю". Та й самі росіяни не хочуть її захищати, позаяк вони почали стрімголов звідти тікати одразу після першої атаки.

"До кінця цього року Україна зможе відкинути росіян за лінію розмежування до 23 лютого за умови, якщо ми забезпечимо все необхідне. А Крим вже наступного року буде під українським контролем", – заявив Ходжес.

Він підсумував, що, якщо не виконати усіх попередніх умов, все затягнеться і кремль отримає перевагу.

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