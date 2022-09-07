Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес.

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Ходжес заявив, що удари по Криму були надзвичайно важливими, адже вони показали, що окупанти не можуть захистити свою так звану "святу землю". Та й самі росіяни не хочуть її захищати, позаяк вони почали стрімголов звідти тікати одразу після першої атаки.

"Я впевнений, що росіяни не мають волі до боротьби. Вони не йдуть до армії. Кремль шукає резерви у Північній Кореї, Африці, в Сирії. Навіть по в'язницях, щоб хоч когось змусити воювати у складі жалюгідної російської армії. Бо люди не хочуть ставати її частиною", – наголосив генерал.

За його словами, все це підказує, що загарбники – вразливі та виснажені. Вони посиплються, якщо світ:

збереже єдність,

буде підтримувати Україну всім, чим потрібно,

й надалі говоритиме про необхідність перемоги,

допомагатиме Україні її досягнути.

До кінця цього року Україна зможе відкинути росіян за лінію розмежування до 23 лютого за умови, якщо ми забезпечимо все необхідне. А Крим вже наступного року буде під українським контролем,

– заявив Ходжес.

Він підсумував, що, якщо не виконати усіх попередніх умов, все затягнеться і кремль отримає перевагу.

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