Це станеться за однієї умови. Про це Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ – розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Кримський міст – дуже важлива артерія, за якою постачають більшість техніки на особового складу ворожої армії з росії на Керч.

Потім через тимчасово окупований Крим їх перекидають у район Мелітополя, що на Запоріжжі, або ж одразу Нову Каховку та на Херсонщину загалом.

Вони "розповзаються" по усьому південному фронту, наголосив експерт.

Оскільки "перебити" вихід цієї техніки на українську територію з території росії ми не можемо, то найоптимальніший варіант – перебити цей логістичний ланцюг у районі Керчі, розбивши спуски цього мосту.

Коли на окупантів чекає "котел"

Після того, як ЗСУ завдадуть удару по Керченському мосту, Крим – територія України – стане такою "кишенею", у яку навряд чи перекидатимуть якісь угруповання та техніку.

Найімовірніше, їх взагалі виводитимуть з Криму, оскільки військове керівництво росії зрозуміє, що Крим стає гіпотетичним "котлом", який одразу ж закриють, коли наші частини візьмуть Мелітополь,

– зазначив Світан.

Тому виведення з ладу цього мосту виконає декілька завдань одразу:

ми не впустимо російський брухт на територію України;

Крим звільнятиметься, звідти виводитимуть ворожі війська;

і політичне завдання – російське керівництво розумітиме, що українська армія візьме під вогневий контроль усю окуповану територію.

У них тоді залишиться одна мета – якось вийти з цієї ситуації, у яку потрапили росіяни, починаючи війну у 2014 році.

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