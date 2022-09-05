ЗСУ тримають під вогневим контролем шляхи постачання окупантів

Про це під час брифінгу сказала начальниця об'єднаного координаційного пресцентра ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, у тимчасово окупованому Криму спостерігається примусова активізація сил.

До речі ППО росії не здатна протидіяти ураженням, вороги використовують забраковану зброю

Речниця ОК "Південь" повідомила, що окупанти стягують і мобілізують те, що в них є.

Тобто згортається у такі підрозділи, які могли б гіпотетично бути висунуті та застосовані, тому що вони усвідомлюють, що їм потрібно буде підтягувати резерви,

– розповіла вона.

Гуменюк наголосила, що російські загарбники усвідомлюють, що ті шляхи, якими названі резерви можуть потрапити на тимчасово окуповану Херсонщину, перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

"Ми відстежуємо ситуацію, але не панікуємо", – резюмувала речниця ОК "Південь".

На кримському мосту фіксують колони ворожої техніки

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. Зранку 5 вересня у Генеральному штабі ЗСУ оновили дані щодо орієнтовних втрат противника. Відповідно до них, в Україні загинуло близько 49 800 російських загарбників.

Тільки протягом минулої доби було ліквідовано близько 300 загарбників. Втрати росії почали різко зростати, коли ЗСУ наприкінці серпня прорвали першу лінію оборони окупантів на Херсонщині.

На тлі втрат на кримському мосту помітили техніку ворога, яка, найімовірніше, рухалась в напрямку України. Відомо, що росіяни транспортують різну техніку. Зокрема, бронетранспортери, реактивні системи залпового вогню "Град", а також вантажівки.

При цьому корабельне угруповання росіян у Чорному морі наразі вразливе. Кораблі росії ховаються за мисом Тарханкут у напрямку Новоросійська.

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