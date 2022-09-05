Про це розповіла під час брифінгу й речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, ЗСУ тримають під вогневим контролем мости, ворожі об'єкти, склади та навіть баржі й понтонні переправи, які ті змайстрували в надії на переправу, інформує 24 канал.

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Ми використовуємо все озброєння, яке маємо, для того, щоб досягнути ті цілі, які поставило військове командування. Зокрема, протидія ворожій ППО. Вони її так рекламують, що це досить красномовно виглядає на відео, які демонструють місцеві жителі,

– сказала Гуменюк.

За її словами, їхня ППО також під нашим ураженням і вона не здатна протидіяти ефективно.

Крім того, російський ракетний потенціал став значно меншим. Вони використовують для атак комплекси, які не призначені для них, як-от С-300.

З початку повномасштабного вторгнення по Україні ворог випустив приблизно понад 3 з половиною тисячі ракет. Поповнювати цей арсенал в них нема можливості. В хід ідуть навіть браковані види зброї.

Як ЗСУ завдають втрат окупантам

За 4 вересня українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом. Також повідомляли, що артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. В результаті було знищено: 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та 5 танків. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Антонівський міст у Херсоні через атаки ЗСУ вже зовсім непридатний для проїзду. Як зізнались самі окупанти – при спробі проїзду, у воду впав бронеавтомобіль – просто через один із отворів.

Крім того, 5 вересня жителі Нової Каховки вкотре почули вибухи. За попередньою інформацією, на міст через ГЕС завітала "бавовна".

Успіхи ЗСУ на Півдні: дивіться відео