У понеділок 5 вересня, близько 11:00, у Новій Каховці пролунали вибухи. Зокрема є "прильоти".

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Над містом видніється дим

На фото видно, що окупанти намагались застосувати ППО – про це свідчать білі сліди у небі. Проте, вочевидь, це не врятувало від "прильоту". На місці вибуху утворилися великі клуби сірого диму.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив, що під атакою опинився міст біля Каховської ГЕС. Проте згодом з'явилась інформація від оперативного командування Південь – у Каховському районі є влучання у скупчення техніки.

Не лише Каховка: "бавовнятко" завітало й на інші окуповані території

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що окрім Нової Каховки були знищені об'єкти збройних сил росії у Дар'ївці, Херсонському районі та Таврійську. Згодом в ОК "Південь" поділилися повним списком досягнень за добу 5 вересня.

Успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку станом на 13:00: офіційна інформація

вночі ЗСУ влучили в переправу, через яку росіяни перекидали свою техніку.

також воїни поцілили у склад БК в районі Томиної Балки, що в Херсонському районі.

під Чорнобаївкою є влучання в скупчення техніки РЕБ та БК.

у Каховському районі також влучання в скупчення техніки.

у районі Дар’ївки ЗСУ відпрацювали по позиціях окупантів.

у районі Таврійська "бавовна" прийшла просто на ворожу базу.

Після вибуху у Таврійську щось горить: відео

"Антону погано": у мережі показали, як виглядає зараз Антонівський міст

У неділю, 4 вересня, ЗСУ вкотре поцілили по Антонівському мосту. Зокрема військові опублікували відео, на якому помітно, як над мостом здіймається густий дим.

Згодом з'явилося свіже фото мосту. Як жартують у мережі, "Антону зовсім погано".

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