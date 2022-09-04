Відповідну інформацію мер Олешків Євген Рищук повідомив 4 вересня. Також він розповів, що там детонують ворожі боєприпаси.

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У Херсоні вибухнув ще один ворожий склад

Приліт у БМУ 5 (мовиться про будівельно-монтажне управління в Херсоні – 24 канал). Вибухає боєкомплект,

– написав Рищук.

Він також підтвердив, що цей об'єкт є власністю місцевого колаборанта володимира сальдо.

Варто пригадати, що самого сальдо на початку серпня отруїли. Згодом з'являлись повідомлення, що сальдо перебуває у комі, його підключили до ШВЛ.

Радник глави Офісу Президент Олексій Арестович сказав, що сальдо отруївся "несвіжим алкоголем". Це, ймовірно, був "привіт" від партизанів.

Остання "бавовна" в окупантів

У ніч проти 4 серпня у Криму знову була "бавовна". Проте цього разу вона пролунала в Сімферополі. Офіційних даних не було, проте перед цим "хлопки" чули орієнтовно в 11 ранку.

Згодом вибухи почули жителі Севастополя. Російські окупанти традиційно писали, що працює ППО.

Окрім того, вибухи в Криму чули також 1 вересня. За даними ЗМІ, вони були в Балаклаві та біля мису Фіолент. Після цього ворог підняв у небо свою авіацію.

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