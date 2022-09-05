В понедельник 5 сентября, около 11:00, в Новой Каховке раздались взрывы. В частности, есть "прилеты".
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Над городом виднеется дым
На фото видно, что оккупанты пытались применить ПВО – об этом свидетельствуют белые следы в небе. Однако, по-видимому, это не спасло от "прилета". На месте взрыва образовались большие клубы серого дыма.
Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил, что под атакой оказался мост у Каховской ГЭС. Однако впоследствии появилась информация от оперативного командования Юг – в Каховском районе есть попадание в скопление техники.
Не только Каховка: "бавовнятко" посетило и другие оккупированные территории
Местные телеграм-каналы сообщают, что кроме Новой Каховки были уничтожены объекты вооруженных сил россии в Дарьевке, Херсонском районе и Таврийске.
В частности, в Таврийске после взрывов что-то очень сильно горит. Однако куда именно "прилетело" неизвестно.
Успехи ВСУ на Херсонском направлении по состоянию на 13: 00: официальная информация
- ночью ВСУ попали в переправу, через которую россияне перебрасывали свою технику.
- также воины попали в состав БК в районе Томиной Балки, что в Херсонском районе.
- под Чернобаевкой есть попадание в скопление техники РЭБ и БК.
- в Каховском районе также попадание в скопление техники.
- в районе Дарьевки ВСУ отработали по позициям оккупантов.
- в районе Таврийска "хлопок" пришел прямо на вражескую базу.
После взрыва в Таврийске что-то горит: видео
"Антону плохо": в сети показали, как выглядит сейчас Антоновский мост
В воскресенье, 4 сентября, ВСУ в очередной раз попали по Антоновскому мосту. В частности, военные опубликовали видео, на котором заметно, как над мостом вздымается густой дым.
Впоследствии появилось свежее фото моста. Как шутят в сети, "Антону совсем плохо".
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