4 вересня військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти ВМС ЗС України чинили потужний опір окупантам на закріплених ділянках фронту.

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Досягнення морпіхів за 4 вересня

Впродовж минулої доби українські морпіхи знищили штурмовик Су-25, 4 танки та склад з боєкомплектом.

Крім цього, артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів. В результаті було знищено: 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиць "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР та 5 танків. Остаточні втрати ворога уточнюються.

Кількість ліквідованих окупантів наближається до 50 000

За вчорашній день ЗСУ ліквідували близько 300 російських загарбників, внаслідок чого загальна кількість знищених окупантів від 24 лютого склала 49 800.

Крім цього, було знищено багато техніки. Переважно бойових броньованих машин та танків.

Втрати ворога у техніці станом на ранок 5 вересня

Танків – 2 068 одиниць (+19 за минулу добу);

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);

спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).

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