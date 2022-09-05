Російські окупанти вкотре мають втрати на Півдні, звідки наші військові їх проганяють. Про чергові втрати загарбників відзвітували на ранок 5 вересня Повітряні Сили ЗСУ.

До теми За добу ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційних ударів по Україні

У ворога мінус ракета та БпЛА

Дані військові оприлюднили за попередню добу, тобто 4 вересня. Близько 23.00 години, в Бериславському районі Херсонщини, сили та засоби протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" виявили та знищили 2 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

У небі над Миколаївщиною ЗСУ збили керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59. Її випустив російський винищувач.

"Бавовна" на Херсонщині

ЗСУ майстерно атакують цілі ворога на тимчасово окупованій території. На Херсонщині особливу увагу приділяють мостам. Зокрема, 5 вересня було чути зранку вибухи біля обласного центру. Вже за кілька хвилин очевидці повідомляли про дим в районі автомобільного Дар'ївського мосту.

Вже легендарними стали атаки й на Антонівський міст. Адже наші військові закріпили вогневий контроль над двома мостами на Півдні – Каховським та Антонівським. Збройні Сили України також активно завдають удари по загарбниках.

Як ЗСУ гатять по Антонівському мосту: дивіться відео