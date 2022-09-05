Российские оккупанты в очередной раз имеют потери на Юге, откуда наши военные их прогоняют. Об очередных потерях захватчиков отчитались на утро 5 сентября Воздушные Силы ВСУ.

К теме За сутки враг нанес 25 ракетных и более 22 авиационных ударов по Украине

У врага минус ракета и БпЛА

Данные военные обнародовали за предыдущие сутки, то есть 4 сентября. Около 23:00 часов, в Бериславском районе Херсонской области, силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" обнаружили и уничтожили 2 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

В небе над Николаевской областью ВСУ сбили управляемую авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59. Ее выпустил российский истребитель.

"Хлопок" в Херсонской области

ВСУ мастерски атакуют цели врага на временно оккупированной территории. В Херсонской области особое внимание уделяют мостам. В частности, 5 сентября были слышны утром взрывы возле областного центра. Уже через несколько минут очевидцы сообщали о дыме в районе автомобильного Дарьевского моста.

Уже легендарными стали атаки и на Антоновский мост. Ведь наши военные закрепили огневой контроль над двумя мостами на Юге – Каховским и Антоновским. Вооруженные Силы Украины также активно наносят удары по захватчикам.

Как ВСУ бьют по Антоновскому мосту: смотрите видео