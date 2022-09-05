Про звуки чергових вибухів місцеві стали писати в мережі зранку 5 вересня. Видніється дим, інформує 24 канал.

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Вибухи й дим біля моста

Про те, що людям було чути вибухи поблизу Херсона повідомили о 8:52 годині ранку.

Вже за кілька хвилин з'явилось повідомлення про те, що люди бачать дим поблизу Дар'ївського моста. Про це повідомили одразу о 8:56.

Зауважимо, що Дар'ївський міст є автомобільним і пролягає через річку Інгулець. Розташований біля села Дар'ївка Херсонського району Херсонської області в бік Каховської ГЕС на автошляху.

ЗСУ атакують мости Херсонщини

Колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповідав, що регулярні поставки "бавовни" окупантам є необхідними. Насамперед потрібно розуміти, що, наприклад, Антонівський міст побудований дуже добре і пробити його тією зброєю, яка є в ЗСУ, не так і просто.

Наші військові закріпили вогневий контроль над двома мостами на Півдні – Каховським та Антонівським. Збройні Сили України також активно завдають удари по загарбниках.

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