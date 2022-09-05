До такої заборони ворог вдався після того, як ЗСУ інтенсивно обстріляли скупчення його підрозділів.

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Окупанти вже заявили людям, що у разі, якщо ті наважаться порушити заборону, вони одразу стрілятимуть.

Загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження,

– мовиться у повідомленні.

Яка ситуація на Півдні України

Упродовж 4 вересня ЗСУ добре відпрацювали на Південнобузькому напрямку. Унаслідок їхньої роботи російської окупанти втратили боєприпаси біля Томиної Балки у Херсонській області. Крім того, наші захисники:

знищили понтонну переправу поблизу села Львове,

уразили пункт управління 35 армії в Каховському районі,

уразили 2 контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп у Миколаївському та Бериславському районах.

ЗСУ продовжують тримати під вогневим контролем усі переправи через річки Дніпро та Інгулець на окупованій частині Півдня.

Загалом втрати ворога за добу на Півдні становлять:

104 військових;

6 танків;

26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;

9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";

безпілотний розвідник "Елерон-10".

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