На цьому під час брифінгу вкотре наголосила й речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. За її словами, тиша потрібна для того, щоб завершити роботу, інформує 24 канал.

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Те, що відбувається зараз, не зовсім вписується у цей лейтмотив. Наприклад, сьогоднішній ворожий нічний обліт безпілотними літальними розвідниками Високопілля це підтверджує. Адже вчора так гучно і багато говорили про його звільнення,

– каже Гуменюк.

За її словами, це означає одне – ворог готувався нанести артилерійські або авіаційні удари і розвідував ситуацію.

Гуменюк вкотре закликала дотримуватися режиму тиші і надати ЗСУ можливість зробити свою роботу якісно і безболісно для місцевого населення, яке так довго чекало на це визволення.

Звільнення Високопілля

ЗСУ підійняли стяг над Високопіллям, що на Херсонщині 4 вересня. Прапор України здійнявся над лікарнею на вулиці Гагаріна. Також вдалось затрофеїти ворожу техніку.

Херсонський активіст Володимир Молчанов розповідав, що там були оперативні запаси щонайменше 2 батальйонно-тактичних груп 11 російської десантної бригади. У Високопіллі вони створили опорний пункт.

За словами активіста, приблизно 4 тисячі високопільців просто втекли із селища, включно зі старими людьми, що нехарактерно для Херсонщини. Жити під окупацією залишилися менше ніж тисяча місцевих мешканців.

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