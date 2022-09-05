Мали боєприпаси, але бракувало їжі

Про це 24 каналу розказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, там були оперативні запаси щонайменше 2 батальйонно-тактичних груп 11 російської десантної бригади. У Високопіллі вони створили опорний пункт.

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Як розповів Молчанов, постачання цим підрозділах було порушене вже близько місяця. Тобто ЗСУ мали можливість обстрілювати російські колони, які їхали у Високопілля.

Утім, ворожі військові, які стояли там, мали великі запаси боєприпасів, тому гострого дефіциту не відчували. Ситуація з їжею була гіршою, ніж з боєприпасами, тому окупанти крали продовольство у місцевих.

Окупанти жорстоко розстрілювали високопільців

Активіст розповів, що приблизно 4 тисячі високопільців просто втекли із селища, включно зі старими людьми, що нехарактерно для Херсонщини. Жити під окупацією залишилися менше ніж тисяча місцевих мешканців.

Тож загарбники грабували покинути оселі. Як правило, вони шукали продукти у підвалах. Але іноді вони знаходили там людей, з якими виникали конфлікти. Тоді ворожі військові жорстоко вбивали їх, розстрілюючи. Молчанов наголосив, що не було й тижня, коли не з'являлася інформація про те, що росіяни вкотре когось вбили.

Я сподіваюсь, що з тими, кого зараз взяли в полон, розберуться. Принаймні буде з'ясовано, хто саме відповідальний за вбивства високопільців. Це Буча номер два вийшла,

– поділився він.

Як звільнення Високопілля вплине на ситуацію на фронті

Активіст пояснив, що Високопілля було останнім рубежем росіян на північній межі Херсонщини. Воно було останнім підконтрольним росіянам з низки населених пунктів, які прилягають до адміністративного кордону Дніпропетровської області.

"Його відсутність у цьому ланцюгу покращить ситуацію в Кривому Розі, Зеленодольську, Апостоловому. Зі ствольної артилерії принаймні туди бити вже не зможуть", – наголосив він.

Разом із тим в Ольгиному, Архангельському та інших населених пунктах завдяки деокупації Високопілля дуже погіршилося становище росіян, що сприяє продовженню наступу Збройних Сил України.

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Що ще відомо про життя Високопілля під окупацією

Раніше джерела 24 каналу в українських спецслужбах також повідомляли про те, що російські окупанти тероризували місцеве населення Високопілля. За їхніми даними, там вони щодня чинили величезну кількість злочинів.

Відомо, що особливо жорстокими росіяни стали, коли лінія фронту наблизилися до селища. Там почалися масові репресії з вбивствами та катуваннями.