Об этом рассказала во время брифинга и пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, ВСУ держат под огневым контролем мосты, вражеские объекты, склады и даже баржи и понтонные переправы, которые те смастерили в надежде на переправу, информирует 24 канал.

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Мы используем все имеющееся вооружение для того, чтобы достичь тех целей, которые поставило военное командование. В частности, противодействие вражеской ПВО. Они ее так рекламируют, что это довольно красноречиво выглядит на видео, которые демонстрируют местные жители,

– сказала Гуменюк.

По ее словам, их ПВО также находится под нашим поражением и она не способна противодействовать эффективно.

Кроме того, российский ракетный потенциал стал значительно меньше. Они используют для атак комплексы, которые не предназначены для них, такие как С-300.

С начала полномасштабного вторжения по Украине враг выпустил примерно более 3,5 тысячи ракет. Пополнять этот арсенал у них нет возможности. В ход идут бракованные виды оружия.

Как ВСУ наносят потери оккупантам

За 4 сентября украинские морпехи уничтожили штурмовик Су-25, 4 танка и склад с боекомплектом. Также сообщалось, что артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и технике оккупантов. В результате были уничтожены: 1 САУ "МСТА-С", 6 гаубиц "МСТА-Б", 7 БМД, 2 БТР и 5 танков. Окончательные потери врага уточняются.

Антоновский мост в Херсоне из-за атак ВСУ уже совсем непригоден для проезда. Как признались сами оккупанты – при попытке проезда в воду упал бронеавтомобиль – просто свозь одно из отверстий.

Кроме того, 5 сентября жители Новой Каховки в очередной раз услышали взрывы. По предварительной информации, мост через ГЭС посетил "хлопок".

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