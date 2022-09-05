ВСУ держат под огневым контролем пути снабжения оккупантов

Об этом на брифинге сказала начальница объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, во временно оккупированном Крыму наблюдается принудительная активизация сил.

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Представитель ОК "Юг" сообщила, что оккупанты стягивают и мобилизуют то, что у них есть.

То есть сворачивается в такие подразделения, которые могли бы гипотетически быть выдвинуты и применены, потому что они отдают себе отчет, что им нужно будет подтягивать резервы,

– рассказала она.

Гуменюк отметила, что российские захватчики отдают себе отчет в том, что те пути, которыми названные резервы могут попасть на временно оккупированную Херсонщину, находятся под огневым контролем ВСУ.

"Мы отслеживаем ситуацию, но не паникуем", – резюмировала пресс-секретарь ОК "Юг".

На крымском мосту фиксируют колонны вражеской техники

Российская армия продолжает нести безумные потери в войне против Украины. Утром 5 сентября в Генеральном штабе ВСУ обновили данные по ориентировочным потерям противника. Согласно им, в Украине погибли около 49 800 российских захватчиков.

Только за прошедшие сутки было ликвидировано около 300 захватчиков. Потери россии начали резко расти, когда ВСУ в конце августа прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

На фоне потерь на крымском мосту заметили технику врага, которая, вероятнее всего, двигалась в направлении Украины. Известно, что россияне транспортируют разную технику. В частности, бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня "Град", а также грузовики.

При этом корабельная группировка россиян в Черном море пока уязвима. Корабли россии прячутся за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска.

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