Маневри російських субмарин у міжнародних водах є результатом провокативної поведінки кремля, спрямованої на досягнення зовнішньополітичних вигод. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Зверніть увагу російські кораблі бояться підійти до наших берегів: на що здатна надпотужна ракета "Гарпун"

Радянський спадок

Експерт зазначив, що активізація російських підводних човнів пояснюється тим, що це єдиний інструмент кремлівського шантажу сьогодні.

Це елемент шантажу, тиску і демонстрації. Продемонструвати, що є великий і найдовший атомний човен, він небезпечний і становить великі загрози. Тому світ має боятися, остерігатися путіна й має з ним домовлятися – це єдина мета цієї демонстрації, чому росія активізувалася,

– пояснив фахівець.

Він вважає, що специфіка протисубмаринної зброї змінилася і тому підводні човни не становлять таку загрозу, як раніше.

"Росія робить ставку на субмарини – так склалося ще з часів "холодної війни". З радянських часів були розробки одних із перших атомних субмарин, потім росія намагалась це все перейняти. Зараз вони цією тяглістю намагаються застрашити й провокативно себе поводити", – сказав Мусієнко.

Чи небезпечні російські ядерні човни: дивіться відео

Кинути виклик США

На його думку, росія так намагається кинути виклик на морі США, проте москва не має для цього можливостей.

"Потрібно мати авіаносці. Якщо у вас немає авіаносців, авіаносних груп або є "Адмірал Кузнєцов", користь від якою є тільки транспортна, то ви не можете кидати виклики. А скільки росія спустила на море авіаносців? Ось вам і відповідь", – додав Мусієнко.

Водночас він вказав, що російські атомні субмарини небезпечні, але вони не є ексклюзивними.

Так, вони небезпечні. Чи може такий човен випустити ракетоносій з ядерною боєголовкою? Може. Він в цьому сенсі небезпечний, може випустити торпеду, запускати крилаті ракети на далеку відстань. Але ж така зброя є у США й в інших країн. росія не є в цьому якоюсь унікальною,

– підкреслив оглядач.

Він переконаний, що москва може погрожувати, переміщати субмарини й тиснути якимсь чином, але це буде спонукати НАТО, щоб готувати "достойну" протидію цьому.

Читайте також "Змінить планування ВМС світу": нова ядерна субмарина путіна – експерти оцінили загрозу

Провокації продовжуються

Експерт зауважив, що поведінка ВМФ росії у міжнародних водах стала нахабнішою.

"Це констатують як британці, так і американці та італійці. Цікава річ відбувалася поблизу східного узбережжя Італії. російські кораблі в кількості 4 – 5 одиниць зайшли й перебували там. Їм протидіяли італійські та натівські кораблі. Раніше росіяни такого не робили. Зараз вони почали робити більш провокативні та агресивні кроки", – розповів Мусієнко.

З його слів, ніхто у світі не будуть просто спостерігати за діями путіна.

"Я думаю, що ніхто не буде просто спостерігати у стороні та дозволяти росії робити це надалі. Я думаю, що потенціал того ж американського флоту демонструє, як у випадках з Китаєм і Тайванем – коли треба, вони можуть протидіяти", – пояснив фахівець.

Радимо Які приємні сюрпризи можна очікувати на новій зустрічі у форматі "Рамштайн": припущення Мусієнка

Він зазначив, що росія хотіла розвивати амбітні проєкти у військовій сфері, зокрема щодо переозброєння флоту. Однак якісних результатів у цьому москва не отримала.

Пунктики путіна і росії, що треба постійно погрожувати світу ядерною зброєю – зіграли у злий жарт. Можна говорити про ядерну зброю і підводні човни, але війна росії проти України демонструє, що надсучасних можливостей та розробок у росії немає – вони переходять на стару радянську техніку, яку кидають у війну,

– резюмував Мусієнко.

Вас також може зацікавити – чому шантаж путіна провалився: дивіться відео