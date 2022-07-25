Проте все ж її оснащення вплине на те, як будуть надалі планувати розбудову воєнно-морських сил не лише в росії, а й на Заході. Мовиться про підводний човен "Бєлгород", який запилив в Балтійське море 20 липня.

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Як росіяни презентували "мега торпеду"

Цей човен є типовим прикладом гігантоманії, яку росія успадкувала від СРСР. "Бєлгород" є найдовшою підводкою світу. Щоправда, він лише на 13 метрів довший за підводні човни з балістичними та керованими ракетами класу "Огайо" ВМС США – ці судна завдовжки 171 метр.

Та все ж айбільший акцент окупанти роблять саме на озброєнні човна – ядерних торпедах "Посейдон". Як американські, так і російські офіційні особи вже вказували, що ці боєприпаси можуть доставляти боєголовки потужністю кілька мегатонн.

Це означає, що один вибух теоретично може спричинити радіоактивні хвилі шаленої сили. Мовиться про такі удари, що зроблять непридатними для життя протягом десятиліть ділянки узбережжя, на які вони спрямовані.

Кремлівський диктатор ще у 2018 році говорив, що "Посейдони" нібито "дуже тихі та маневрені". Також він розповідав, що вони нібито не мають вразливості. Та все ж, він лише переказував доповіді, які йому ставили на стіл. На думку фахівців, усе не так вражаюче, як на словах.



Приблизний вигляд конструкції "Бєлгорода" / Графіка Hisutton.com

Ще зарано боятися торпед "Посейдон"

У листопаді 2020 року про торпеди зробив гучну заяву Крістофер Форд – тодішній помічник держсекретаря з питань міжнародної безпеки. Він сказав, що "Посейдони" створені, щоб "затопити прибережні міста США радіоактивними цунамі".

Проте заспокоїв американців, директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ханс Крістенсен. Він акцентував на тому, що ця технологія досі "перебуває в розробці, як торпеда, так і платформа". За словами фахівця "Посейдон" не буде готовий до розгортання щонайменше до другої половини цього десятиліття.

Дослідницька служба Конгресу США (CRS) оприлюднила схожі висновки. Там заявили, що не очікують готовності торпед щонайменше до 2027 року. Та це лише приблизні розрахунки за умови, що розробку взагалі ніколи не призупинятимуть. Тому є сумніви щодо зброї та того, чи вона взагалі поповнить арсенал росії.

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Чому зброя росії змінить тактику ВМС світу

Щодо цього також висловився відомий експерт субмарин і морських операцій Х І Саттон. Він зауважив, що також на російських підводках цього класу планують встановлювати системи стеження. Це теж означає, що росія поступово повертає світ у часи холодної війни.

Можуть знову пожвавити підводну гру в кішки-мишки, де субмарини-мисливці-вбивці ВМС США та Великої Британії переслідують росіян. Можливо, настане нова холодна війна в Арктиці, Північній Атлантиці та Північній частині Тихого океану,

– сказав фахівець.

Наразі світ зійшовся на думці, що не варто недооцінювати загрози росії, попри її неуспішні операції в Україні. Тому флотилії багатьох держав починають готувати до різних варіантів розвитку подій. "Зараз "Посейдон" є абсолютно новою категорією зброї. Вона змінить планування військово-морських сил як у Росії, так і на Заході. Це призведе до нових вимог і нової контр-зброї", – підсумував Х І Саттон.

Важливо! "Бєлгород" може бути лише першим у флоті з 4 підводних човнів, які можуть нести торпеди "Посейдон". У CRS повідомляють, що два з них мають бути призначені для служби на Тихоокеанському флоті Росії, а два – на Північному флоті. Поки це лише плани кремля, які точно не реалізуються в найближчі роки . Проте вони вказують світові на те, що росія не є державою, яка готова жити мирно.

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