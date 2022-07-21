Рух російського човна запланований і його контролюють. Про це заявили в Збройних Силах Данії, повідомляє 24 канал.

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Братиме участь у святкуванні дня вмф росії

Російський підводний човен "Сєвєродвінск" наразі пливе через внутрішні води Данії з двома кораблями супроводу. Прохід запланований і супроводжується ЗС Данії,

– пишуть ЗС Данії у твіттері.

"Сєвєродвінск" вирушив до Санкт-Петербурга учасником у святкуванні дня військово-морського флоту росії.

Перший у своєму роді запливає у Балтійське море

The Barents Observer повідомляє, що це перший випадок, коли підводний човен росії, що здатний нести гіперзвукові ракети, запливає в акваторію Балтійського моря. Однак невідомо, чи озброєний човен "Цирконом" на той момент, чи ні.

Це перший рейс у цьому районі для російських багатоцільових атомних підводних човнів 4-го покоління класу "Ясень",

– мовиться в повідомленні.

У попередні роки атомні підводні човни, що брали участь у Військово-морському параді в Санкт-Петербурзі, пропливали вздовж узбережжя Норвегії.

"Сєвєродвінськ" був введений в експлуатацію в 2013 році. Судно має довжину 139 метрів, працює від одного ядерного реактора.

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