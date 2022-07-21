Движение российской лодки запланировано и ее контролируют. Об этом заявили в Вооруженных Силах Дании, сообщает 24 канал.

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Примет участие в праздновании дня ВМФ россии

Российская подлодка "Северродвинск" сейчас плывет через внутренние воды Дании с двумя кораблями сопровождения. Проход запланирован и сопровождается ВС Дании,

– пишут ВС Дании в твиттере .

"Северовинск" отправился в Санкт-Петербург участником в праздновании дня военно-морского флота россии.

Первый в своем роде заплывает в Балтийское море.

The Barents Observer сообщает , что это первый случай, когда подлодка россии, способная нести гиперзвуковые ракеты, заплывает в акваторию Балтийского моря. Однако неизвестно, вооружена ли лодка "Цирконом" на тот момент или нет.

Это первый рейс в этом районе для российских многоцелевых атомных подлодок 4-го поколения класса "Ясень",

– говорится в сообщении.

В предыдущие годы атомные подлодки, участвовавшие в Военно-морском параде в Санкт-Петербурге, проплывали вдоль побережья Норвегии.

"Северодинск" был введен в эксплуатацию в 2013 году. Судно длиной 139 метров, работает от одного ядерного реактора.

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