Соответствующую информацию сообщили в Пентагоне. Второй раз новую гиперзвуковую ракету испытывали в 2021 году.

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В США прошли успешные испытания нового оружия

Соединенные Штаты провели третье успешное испытание гиперзвукового оружия. Производителем которой является компания Raytheon Technologies.

Развитие гиперзвукового потенциала нашей страны является важнейшим общенациональным императивом, и это важный шаг вперед. Проведение серии успешных испытаний дает нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept),

– заявил Уэс Кремер, президент подразделения Raytheon.

Известно, что оружие было создано в рамках нескольких американских программ. По результатам испытания сообщили, что:

аппарат в ходе лётного испытания в 5 раз превысил скорость звука;

после отделения от самолета оружие разогналось до гиперзвуковой скорости с использованием реактивного двигателя.

Более того, новейшее оружие движется в верхних слоях атмосферы. Она может развивать скорость до 6200 км/ч.

Что этому предшествовало

СМИ писали, что в марте Штаты уже испытывали новый гиперзвуковой сбой. Однако не сообщали об этом, чтобы не раздражать Россию.

В сентябре 2021 года писали об успешных испытаниях гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC).

Тогда компания-производитель Raytheon Technologie объясняла, что ракета была оборудована двигателем Northrop Grumman.

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