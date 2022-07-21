Відповідну інформацію повідомили в Пентагоні. Вдруге нову гіперзвукову ракету випробовували у 2021 році.
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У США пройшли успішні випробування нової зброї
Сполучені Штати провели треті успішні випробування гіперзвукової зброї. Виробником якої є компанія Raytheon Technologies.
Розвиток гіперзвукового потенціалу нашої країни – найважливіший загальнонаціональний імператив, і це важливий крок вперед. Проведення серії успішних випробувань дає нам ще більшу впевненість у технічній зрілості нашого прототипу за програмою HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept),
– заявив Вес Кремер, президент підрозділу Raytheon.
- апарат у ході льотного випробування в 5 разів перевищив швидкість звуку;
- після відділення від літака зброя розігналась до гіперзвукової швидкості з використанням реактивного двигуна.
Ба більше, новітня зброя рухається у верхніх шарах атмосфери. Вона може розвивати швидкість до 6200 кілометрів на годину.
Що цьому передувало
- ЗМІ писали, що у березні Штати вже випробовували нову гіперзвукову збою. Проте не повідомляли про це, щоб не дратувати росію.
- У вересні 2021 року писалипро успішні вмпробування гіперзвукової повітряно-реактивної зброї (HAWC).
- Тоді компанія-виробник Raytheon Technologie пояснювала, що ракету обладнали двигуном Northrop Grumman.
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