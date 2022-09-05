Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголосив, що від нової зустрічі можна очікувати низку приємних для нас сюрпризів. Про це він сказав на ексклюзивному стрімі 24 каналу.

Увага У США назвали дату нової зустрічі у форматі "Рамштайн"

За його словами, партнери продовжують надавати таке необхідне для нас озброєння для боротьби з російськими агресорами.

"Рамштайн" – це механізм, який працює постійно. А зустрічі проводяться для того, щоб провести аудит попередніх постачань та їхніх термінів й умов. Також щоб усунути відповідні недоліки, які могли б статися,

– сказав Мусієнко.

Наступний момент – обговорити подальші етапи допомоги з тими видами озброєння чи боєприпасів, які потребує Україна.

Будь-яка пресконференція за результатами зустрічі включає, зокрема, й оголошення про черговий пакет допомоги. Усі попередні були досить ефективними.

Чого чекати від нового "Рамштайну"

Нам вже оголошували про надання протикорабельних ракет, розширення артилерійської підтримки, надання реактивної артилерії.

Можна й тут з обережністю сказати, що варто очікувати хороших новин. Я на це щиро сподіваюсь,

– додав військовий експерт.

Крім цього, опісля рекордної допомоги на 3 мільярди доларів від США можна чекати на ще низку наступних пакетів помочі. Також триває підготовка до ленд-лізу. Тому можуть бути "приємні сюрпризи", наголосив фахівець.

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