Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что от новой встречи можно ожидать ряд приятных для нас сюрпризов. Об этом он сказал во время эксклюзивного стрима 24 канала.
Внимание В США назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн"
По его словам, партнеры продолжают предоставлять столь необходимое для нас вооружение для борьбы с российскими агрессорами.
"Рамштайн" – это механизм, работающий постоянно. А встречи проводятся для проведения аудита предварительных поставок и их сроков и условий. Также чтобы устранить соответствующие недостатки, которые могли бы произойти,
– сказал Мусиенко.
Следующий момент – обсудить дальнейшие этапы помощи с теми видами вооружения или боеприпасов, в которых нуждается Украина.
Любая пресс-конференция по результатам встречи включает, в частности, и объявление об очередном пакете помощи. Все предыдущие были достаточно эффективными.
Чего ждать от нового "Рамштайна"
Нам уже объявляли о предоставлении противокорабельных ракет, расширении артиллерийской поддержки, оказании реактивной артиллерии.
Можно и здесь с осторожностью сказать, что стоит ждать хороших новостей. Я на это искренне надеюсь,
– добавил военный эксперт.
Кроме этого, после рекордной помощи на 3 миллиарда долларов от США можно ожидать еще ряд следующих пакетов помощи. Также идет подготовка к ленд-лизу. Потому могут быть "приятные сюрпризы", подчеркнул специалист.
Полное интервью с Александром Мусиенко: смотрите видео
Военная помощь Украине: главное
- Оружие, поступающее от США в Украину, эффективно работает и для обороны, и для наступления. Речь идет о HIMARS, ствольной артиллерии, радарах контрбатарейной борьбы, различных дронах и т.д.
- Украинские пилоты выложили в сеть первое видео применения из МиГ-29 американских противорадиолокационных ракет HARM AGM-88. Использовать такие ракеты украинские самолеты смогли благодаря модернизации.
- Германия поможет Украине построить систему ПВО. Ответные сигналы прозвучали со стороны канцлера Олафа Шольца.