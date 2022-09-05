Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что от новой встречи можно ожидать ряд приятных для нас сюрпризов. Об этом он сказал во время эксклюзивного стрима 24 канала.

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По его словам, партнеры продолжают предоставлять столь необходимое для нас вооружение для борьбы с российскими агрессорами.

"Рамштайн" – это механизм, работающий постоянно. А встречи проводятся для проведения аудита предварительных поставок и их сроков и условий. Также чтобы устранить соответствующие недостатки, которые могли бы произойти,

– сказал Мусиенко.

Следующий момент – обсудить дальнейшие этапы помощи с теми видами вооружения или боеприпасов, в которых нуждается Украина.

Любая пресс-конференция по результатам встречи включает, в частности, и объявление об очередном пакете помощи. Все предыдущие были достаточно эффективными.

Чего ждать от нового "Рамштайна"

Нам уже объявляли о предоставлении противокорабельных ракет, расширении артиллерийской поддержки, оказании реактивной артиллерии.

Можно и здесь с осторожностью сказать, что стоит ждать хороших новостей. Я на это искренне надеюсь,

– добавил военный эксперт.

Кроме этого, после рекордной помощи на 3 миллиарда долларов от США можно ожидать еще ряд следующих пакетов помощи. Также идет подготовка к ленд-лизу. Потому могут быть "приятные сюрпризы", подчеркнул специалист.

Полное интервью с Александром Мусиенко: смотрите видео

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