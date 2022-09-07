Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Ходжес заявил, что удары по Крыму были чрезвычайно важны, ведь они показали, что оккупанты не могут защитить свою так называемую "святую землю". Да и сами россияне не хотят ее защищать, так как они начали сломя голову оттуда убегать сразу после первой атаки.

"Я уверен, что россияне не имеют воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, в Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то заставить воевать в составе жалкой российской армии. Потому что люди не хотят становиться ее частью", – подчеркнул генерал.

По его словам, все это подсказывает, что захватчики уязвимы и истощены. Они посыпятся, если мир:

сохранит единство,

будет поддерживать Украину всем, чем нужно,

и в дальнейшем будет говорить о необходимости победы,

будет помогать Украине ее достичь.

До конца этого года Украина сможет отбросить россиян за линию разграничения до 23 февраля при условии, что мы обеспечим всем необходимым. А Крым уже в следующем году будет под украинским контролем,

– заявил Ходжес.

Он подытожил, что, если не выполнить все предыдущие условия, все затянется и кремль получит преимущество.

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