Десантники опублікували фото з центральної площі звільненого Ізюму. Зазначають, що разом із Зеленським до міста прибула заступниця міністра оборони Ганна Маляр та інші представники ЗСУ,

Увага В Ізюмі росіяни вбили щонайменше 1000 місцевих, 80% міста зруйновано

Сьогодні, у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України! В урочистостях брали участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від російських окупантів,

– йдеться у повідомленні.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці військові підняли український стяг над міською радою.

Зеленський прибув у звільнений Ізюм /Фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада

Синьо-жовтий стяг майорітиме у кожному українському місті

Згодом про візит у звільнене місто повідомив і Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що державний стяг невдовзі майорітиме у кожному українському місті.

Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі,

– написав Зеленський.

Президент теж опублікував фото разом із захисниками, які звільняли місто.

В Ізюмі урочисто підняли державний прапор / Фото Володимир Зеленський

Ізюм деокуповано: коротко про звільнення міста

Ізюм – третє за величиною місто області. Станом на 2020 рік населення Ізюма становило понад 46 600 людей. Росіяни захопили Ізюм на початку березня.

Місто інтенсивно обстрілювали з авіації, вся інфраструктура міста знищена, практично на 80% зруйнована житлова забудова.

З 2 квітня місто було повністю окуповане. Місцеві жителі залишились без електрики, води та газу.

Щонайменше 1000 цивільних загинули в Ізюмі від початку військового вторгнення росіян.

11 вересня загарбники покинули місто, їх витіснили українські захисники.

Наразі у Міноборони повідомили, що на Харківщині ЗСУ деокупували 3 800 квадратних кілометрів.

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