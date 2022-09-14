Десантники опублікували фото з центральної площі звільненого Ізюму. Зазначають, що разом із Зеленським до міста прибула заступниця міністра оборони Ганна Маляр та інші представники ЗСУ,
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Сьогодні, у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України! В урочистостях брали участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від російських окупантів,
– йдеться у повідомленні.
На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання.
Зеленський подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці військові підняли український стяг над міською радою.
Зеленський прибув у звільнений Ізюм /Фото 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада
Синьо-жовтий стяг майорітиме у кожному українському місті
Згодом про візит у звільнене місто повідомив і Володимир Зеленський. Він пообіцяв, що державний стяг невдовзі майорітиме у кожному українському місті.
Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі,
– написав Зеленський.
Президент теж опублікував фото разом із захисниками, які звільняли місто.
В Ізюмі урочисто підняли державний прапор / Фото Володимир Зеленський
Ізюм деокуповано: коротко про звільнення міста
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