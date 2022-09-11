Військові показали відео зі звільненого міста. Вони з прапорами стоять на даху будівлі адміністрації.

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"Слава Україні! Ізюм – місто України", – радіють захисники.

Українські військові у звільненому Ізюмі: дивіться відео

Головна площа Ізюму: дивіться відео

Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ" опублікував фото звільненого Ізюму. Військові показали, що росіяни зробили з українським містом.



Вороги встановлювали агітаційні банери / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"



Руїни, які залишили російські вбивці / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"

Пошкоджений храм / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"



Знищений міст / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"



Спалена будівця адміністрації / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"

Залишили на вулиці щонайменше дві "Мсти": знадобляться ЗСУ

Окупанти заявляли, що не втікали з Харківщини, а перегрупувалися. Проте факти свідчать про інше. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли, що росіяни поспіхоп залишали техніку та зброю.

Ну, а ці 2 іграшки ну дуже стануть нам в нагоді. Наші бійці катаються вулицями Ізюма та фіксують як мінімум дві САУ 2С19 "Мста-С", кинуті к*ц*пами,

– зазначили у Центрі.

Росіяни покинули в Ізюмі техніку: дивіться відео

Як звільнили Ізюм

Російські війська оточили Ізюм наприкінці лютого. Вони 3 тижні тримали місто в оточенні й змогли окупувати його. Загарбники використовувала Ізюм як оперативну базу, командний центр та транспортний вузол для окупації східного Донбасу.

У The New York Times зазначили, що весною українські військові не мали достатньо артилерії, щоб битися за місто. Проте допоміг анонсований удар на Півдні.

"День за днем ​​українські війська просувалися все далі за російські лінії, оточуючи Ізюм і відвойовуючи міста й села на своєму шляху. Російські війська масово відступили, а прокремлівські блогери відреагували на раптовий крах оборони з шоком і жахом. У п'ятницю міноборони росії заявило, що посилює сили у Харківській області", – мовиться у статті NYT.

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