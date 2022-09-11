Військові показали відео зі звільненого міста. Вони з прапорами стоять на даху будівлі адміністрації.
До теми Контрнаступ ЗСУ на Харківщині: де розташовується Ізюм – пояснюємо на карті
"Слава Україні! Ізюм – місто України", – радіють захисники.
Українські військові у звільненому Ізюмі: дивіться відео
Головна площа Ізюму: дивіться відео
Що відбувається у місті
Добровольчий батальйон "ОДЧ Карпатська Січ" опублікував фото звільненого Ізюму. Військові показали, що росіяни зробили з українським містом.
Вороги встановлювали агітаційні банери / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"
Руїни, які залишили російські вбивці / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"
Знищений міст / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"
Спалена будівця адміністрації / Фото "ОДЧ Карпатська Січ"
Залишили на вулиці щонайменше дві "Мсти": знадобляться ЗСУ
Окупанти заявляли, що не втікали з Харківщини, а перегрупувалися. Проте факти свідчать про інше. У Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ розповіли, що росіяни поспіхоп залишали техніку та зброю.
Ну, а ці 2 іграшки ну дуже стануть нам в нагоді. Наші бійці катаються вулицями Ізюма та фіксують як мінімум дві САУ 2С19 "Мста-С", кинуті к*ц*пами,
– зазначили у Центрі.
Росіяни покинули в Ізюмі техніку: дивіться відео
Як звільнили Ізюм
Російські війська оточили Ізюм наприкінці лютого. Вони 3 тижні тримали місто в оточенні й змогли окупувати його. Загарбники використовувала Ізюм як оперативну базу, командний центр та транспортний вузол для окупації східного Донбасу.
У The New York Times зазначили, що весною українські військові не мали достатньо артилерії, щоб битися за місто. Проте допоміг анонсований удар на Півдні.
"День за днем українські війська просувалися все далі за російські лінії, оточуючи Ізюм і відвойовуючи міста й села на своєму шляху. Російські війська масово відступили, а прокремлівські блогери відреагували на раптовий крах оборони з шоком і жахом. У п'ятницю міноборони росії заявило, що посилює сили у Харківській області", – мовиться у статті NYT.
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