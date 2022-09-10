Російські пропагандисти вже голосять, що загарбники змушені тікати з тимчасово окупованого українського міста. В українських телеграм-каналах зазначають: окупанти так бігли, що залишили чимало зброї, інформує 24 канал.

Зауважте Український прапор у Куп'янську: в мережі показали фото біля мерії

У мережі опублікували кадри, як герої ЗСУ оглядають покинуті позиції російських загарбників біля стели з надписом Ізюм. Окрім того, на оприлюднених кадрах видно багато залишених снарядів.

Олексій Арестович заявив, що біля Ізюма – у росіян справжня катастрофа. Окупантів зносить, як цунамі. Вдалося захопити тисячі снарядів та десятки одиниць новітньої техніки. За словами Арестовича, до Ізюмського угрупування підкрадається великий "сюрприз".

Де розташоване місто Ізюм: карта

Успіхи ЗСУ на Харківщині

Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 9 вересня повідомив, що герої ЗСУ на Харківщині звільнили вже понад 30 населених пунктів.

У Міноборони України показали у мережі кадри зі звільненого міста Балаклія. Там офіційно підняли державний прапор України.

Зауважте – Харківська облрада підтвердила звільнення Куп'янська