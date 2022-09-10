Що чекає росіян біля Ізюма

Успіхи ЗСУ прокоментував радник Офісу Президента Олексій Арестович в ефірі ютуб-каналу російського правозахисника Марка Фейгіна.

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Він анонсував, що до Ізюмського угруповання російських військ з Півдня підкрадається великий "сюрприз". Крім того, він розповідав біля Ізюма в росіян вже повний колапс та катастрофа – ворожі війська "зносить як цунамі".

ЗСУ пройшли у тил окупантів

За його словами, українські військові змогли просунутися углиб тилу противника та отримали там суттєвий результат. Захисники обходять осередки спротиву ворога, а там, де їх блокує невелика кількість російських сил, застосовують артилерію, танки та авіацію.

Таким чином вони не просто пішли вперед, а й перерізали росіянам головні шляхи, захопили велику кількість складів з боєприпасами та технікою, а також взяли у полон багато окупантів. Усе захоплене піде на озброєння ЗСУ.

Зі зрозумілих причин Арестович не називав жодних міст та цифр, наголосивши, що потрібно чекати офіційної та точної інформації від Генштабу.

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Ізюм може залишитися відрізаним

Зауважимо, за даними американського Інституту вивчення війни, найближчими днями українські військові можуть перерізати ворогу наземні шляхи сполучення з Ізюмом. Це, найімовірніше, приведе до руйнування російських позицій у цьому районі.

Як пояснив військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, там вже маже немає доріг, якими можна було б вийти з Ізюма, не кажучи вже про те, щоб якось забезпечувати Ізюмське угруповання. За його словами, єдиним виходом для ворожих військових є форсування річок та водосховищ, але зробити це за короткий час практично неможливо.